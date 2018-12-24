رئيس وفد بيت الشرقية في ضيافة بيت الجوف بالجنادرية 33

المناطق - الجنادرية

زار رئيس وفد بيت المنطقة الشرقية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 33 ” الأستاذ يوسف الخميس ، بيت منطقة الجوف في مقره الجديد . وكان في استقباله رئيس وفد المنطقة الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي ، الذي اطلع الخميس ومرافقيه على ما يحتويه بيت الجوف من صور ومعروضات تبرز تاريخ وتراث وحضارة منطقة الجوف .

كما أطلعه عن الأجنحة الحكومية المشاركة والحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة متحدثًا عن الدعم أللا محدود الذي يلقاه وفد امارة الجوف من قبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – اللذان يتابعان بشكل يومي ما يقدمه بيت الجوف لزوار الجنادرية . مضيفًا الخالدي بأن بيت الجوف وكعادته يستقبل زواره يوميًا بالقهوة وحلوة الجوف والشاي في بيت الشعر الذي يعد مقر لضيافة الزوار .