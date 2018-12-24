الشايع والشراري في ضيافة بيت الجوف بالجنادرية 33

المناطق - الجنادرية

زار عضو مجلس الشورى السابق الدكتور حامد بن ضافي الوردة الشراري والدكتور عادل بن محمد الشايع مساعد وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية بيت الجوف في الجنادرية 33 . وكان في استقبالهم رئيس وفد منطقة الجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي ، الذي أطلعهم على الجديد في بيت الجوف والتصميم المعماري والذي روعي به نقل الإرق التاريخي الذي تتميز به منطقة الجوف لزوار المهرجان .

كما أطلعهما الخالدي عن الأجنحة الحكومية المشاركة والحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة كذلك قدم لهما شرحًا موجزًا لهم عن الفعاليات التي تقام في المسرح الرئيس لبيت الجوف وما يقدمه المسرح لزوار بيت الجوف من امسيات شعرية يومية وندوات ثقافية يحييها بعض الاكاديميين المتخصصين في بحر الأدب والثقافة كذلك بعض ما تتميز به منطقة الجوف من فلكلوريات شعبية كالعرضة والسامري والدحة .

وفي نهاية الزيارة عبر الشايع والشراري عن إعجابهم بتصميم بيت الجوف والمساحة الكبيرة التي تلبي احتياجات زوار منطقة الجوف معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه واستمعوا له من شرح يحكي عن تاريخ منطقة الجوف مؤكدين بأن بيت الجوف وعلى الرغم بأن هذه هي المشاركة الأولى له في مقر رسمي على مساحة 8400 متر مربع إلا أن من يزور بيت الجوف يعتقد بان لهم عدة سنوات وهم يشاركون وينعكس ذلك من خلال العمل المؤسسي الذي شاهدناه في بيت الجوف متمنين للجوف مزيدًا من التقدم والازدهار ومعبرين عن عظيم شكرهم وامتنانهن لأهالي الجوف ولوفد الجوف في الجنادرية