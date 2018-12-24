نائب أمير جازان يعزي بوفاة شيخ قبيلة آل غالب بالعيدابي

جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان‬ اليوم ، تعازيه ومواساته في وفاة شيخ قبيلة آل غالب بمركز ريع مصيدة التابع لمحافظة العيدابي الشيخ علي بن أحمد جابر غزواني ، والذي توفي إثر معاناته مع المرض .

‏وعبر نائب أمير منطقة جازان‬ ، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي وأسرة الفقيد ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز ، بما قدمه الفقيد من أعمال ومساعي في الخير والاصلاح ومساهمته في خدمة الوطن والمواطنين .

من جهتهم عبر أبناء الفقيد الشيخ علي الغزواني ، وجميع أفراد أسرة الفقيد ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة وأن لايريه مكروه.