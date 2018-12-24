واشنطن تحذر من هجمات في برشلونة

واشنطن تحذر من هجمات في برشلونة

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة نورة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة نورة

أبرز المواد
حيلة بسيطة لتسريع هواتف أندرويد

حيلة بسيطة لتسريع هواتف أندرويد

أبرز المواد
نائب أمير جازان يعزي بوفاة شيخ قبيلة آل غالب بالعيدابي

نائب أمير جازان يعزي بوفاة شيخ قبيلة آل غالب بالعيدابي

منطقة جازان

واشنطن تحذر من هجمات في برشلونة

واشنطن تحذر من هجمات في برشلونة
http://almnatiq.net/?p=672136
المناطق_وكالات

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد رعاياها بتوخي أقصى درجات الحذر في متنزه رامبلاس ببرشلونة إزاء خطر شن هجوم إرهابي خلال أعياد الميلاد.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية هذا التحذير في حساب المكتب القنصلي على موقع تويتر، والذي ينسق لمساعدة الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج.

وقال المكتب القنصلي: فلتتوخوا أقصى درجات الحذر في مناطق تحرك السيارات ومنها الحافلات في منطقة رامبلاس ببرشلونة خلال أعياد الميلاد وعيد رأس السنة. الإرهابيون قد يهاجمون مواقع سياحية ومراكز نقل ومناطق عامة أخرى دون إنذار.

وكررت القنصلية الأمريكية في برشلونة هذه الرسالة على موقعها الإلكتروني وطالبت الأمريكيين بتفادي منطقة رامبلاس، وتوخي أقصى درجات الحيطة خلال أعياد الميلاد.

وأفادت القنصلية بأنها خصصت خطاً ساخناً (رقم 112) للطوارئ للأمريكيين في إسبانيا.

ودهست خلية إرهابية في 17 أغسطس عام 2017 المارة في منطقة رامبلاس ببرشلونة، بالإضافة لعدة أشخاص في بلدة كامبريلس الساحلية، ما أسفر عن سقوط 18 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب.

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة نورة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة نورة
حيلة بسيطة لتسريع هواتف أندرويد

حيلة بسيطة لتسريع هواتف أندرويد
شاهد.. صورة بدقة 200 مليار بيكسل.. تتيح التقريب حتى رؤية وجوه الناس بشكل لن تصدقه

شاهد.. صورة بدقة 200 مليار بيكسل.. تتيح التقريب حتى رؤية وجوه الناس بشكل لن تصدقه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*