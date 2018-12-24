المدافع عمر هوساوي: لـ«الأخضر» طموحات كبيرة في أمم آسيا

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أكد مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عمر هوساوي على أهمية المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي للفريق، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تقام في الإمارات.

وقال هوساوي: المنتخب السعودي باسمه وإمكانياته دائماً ما يكون سقف طموحه عال ولا حدود له، ونحن نهدف دائما لأن نحقق أفضل النتائج الممكنة، ولن تتحقق النتائج دون الاستفادة من المراحل الإعدادية التي نسعى لأن ننهيها ونحن في أتم الجاهزية”.

وأضاف: لعبنا عدداً من المباريات الودية، تنوع فيها مستوى المنتخب المنافس، وهو ما كان له أثر إيجابي لنا كلاعبين، وبالتأكيد فأن الجهاز الفني كذلك عمل على تدوين السلبيات والإيجابيات.

واختتم هوساوي حديثه، قائلاً: “منتخبنا يضم عناصر شابة وأخرى ذات خبرة، وسنعمل سويا من أجل هدف واحد نسعى لتحقيقه، وننتظر دعم الجميع”.

يذكر أن المنتخب السعودي يلعب في المجموعة الخامسة مع منتخبات قطر ولبنان وكوريا الشمالية.