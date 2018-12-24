“بسبب ابنها”.. “الاستئناف” تقضي بالسجن لأم وزوجها بـ”جدة”!

أيدت محكمة الاستنئاف بجدة حكما قضائيا يقضي بسجن أم طفل وزوجها بعد أن وجهت لهما تهمة قتل الطفل، الذي أنجبته الزوجة من زواج سابق.

20 كدمة

وكشف المحامي نواف النباتي تفاصيل القضية قائلًا إنها تعود إلى حصول الأم على الطلاق من زواج سابق نتج عنه إنجابها لطفل وبقي ابنها معها بعد الطلاق، وبعد مرور فترة من الزمن تزوجت الأم من رجل آخر، موضحًا أن أم الطفل تمكنت من الحصول على حضانة الطفل نتيجة لعدم اهتمام الأب به أو السؤال عنه، وفقًا لـ”الوطن”.

وأشار النباتي إلى أن الدوريات الأمنية، تلقت بلاغا يفيد بوفاة الطفل البالغ من العمر 6 أعوام، ومن ثم تم القبض على الأم وزوجها والتحقيق معهما على خلفية هذه الوفاة، حيث أثبتت أدلة الطب الشرعي أنه عثر في جسم الطفل على ما يقرب من 20 كدمة تؤكد تعرضه لضرب عنيف.

سجن الأم والزوج

وأضاف أن الجهات المختصة أحالت القضية إلى النيابة العامة التي حققت فيها ومن ثم تم توجيه تهمة القتل إلى الزوجين، حيث إن الضرب الذي تعرض له الطفل أدى إلى وفاته، ولكن الأم والزوج أنكرا كل ما نسب إليهما.

وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت في حقهما حكما بسجن الأم 7 أعوام وكذلك سجن الزوج لـ 9 أعوام، وتمت المصادقة على الحكم