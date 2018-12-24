صدمة واستياء لأهالي “وادي الفرع” بسبب “ثلاجة الموتى” عقب حادث مروع بالمحافظة!

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فُجعت محافظة وادي الفرع، مساء أمس، في وفاة ثلاثة من أبنائها في حادث مروري مروع وقع على الطريق الرئيس للمحافظة.

طلاب مدارس

وأكدت مصادر أن الطرف الأول كان يقود سيارة من نوع فورد، وقد توفي في حينها، وهو شاب يتيم الأبوين، أما الطرف الثاني من نوع وانيت، كان يقودها شاب برفقة شقيقته، وهما طلاب مدارس، وقع الحادث لهم عند انصرافهم من المدرسة باتجاه منزلهما.

وفور وقوع الحادث هرعت الجهات الأمنية والمرورية وفرق الدفاع المدني وإسعاف مستشفى وادي الفرع العام، إلى موقع الحادث، وتبين وفاة ثلاثة أشخاص في نفس الموقع، فيما تم نقلهم لمستشفى وادي الفرع الذي بدوره نقلهم إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الميقات العام بالمدينة المنورة بسبب عطل مزمن في ثلاجة الموتى منذ فترة طويلة.

صدمة واستياء

وتسبب عطل ثلاجة الموتى بمستشفى وادي الفرع في صدمة واستياء الأهالي؛ حيث يتم نقل جميع المتوفين إلى المستشفيات خارج المحافظة؛ وعبر بعض الأهالي عن استياءهم من عطل ثلاجة الموتى، إضافة إلى نقص الأطباء الأخصائيين والاستشاريين لكون المنطقة حيوية وتخدم عدة قرى وطرق.