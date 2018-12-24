فهد الهريفي يعلن إفلاسه !

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: نشر لاعب النصر السابق ” فهد الهريفي” تغريدة ساخرا فيها من قرارات لجنة الانضباط بالغرامة والإيقاف لعدد من منسوبي نادي النصر.

وكتب الهريفي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “ما فيه فلوس … خلوني امسح لا يضفوني معهم “.

وتفاعل المتابعين مع تغريدة الهريفي ، حيث قال مغرد ” هههههههه حلوه هالتمريرة منك”.

وقال آخر ” يعني الآن ولا واحد يقدر يتكلم عن النصر ولا يدافع عنه”.

وعلق ثالث ” النصر باب رزق لهم يدفعون رواتب اتحاد ولجان تزبيط الهلال لا المصيبة قرار تسجيل النمر يقول تسجيل اللاعب السعودي والنمر مواليد والعقوبات هم من يستحقها”.