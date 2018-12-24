سياحة حائل تشارك في مهرجان الجنادرية 33 ضمن فعاليات بيت حائل

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يشارك فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل ضمن فعاليات بيت حائل بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة “جنادرية 33” عبر إبراز المواقع السياحية والتراثية والأنشطة السياحية بمنطقة حائل، ويضم الجناح عدة أركان ، يضم الركن الأول صوراً تعكس أشهر المواقع السياحية والأثرية والتي يمكن زيارتها في المنطقة ومشاهدة مواقع التراث العمراني، والنماذج التي تعطي دلالات وإشارات عن طبيعة عن حياة سكان حائل في الماضي، فيما يضم الركن الثاني شاشة لعرض الأفلام المرئية والتي يتم من خلالها عرض أبرز الأفلام الترويجية التي تنقل حواس الزائر لمشاهدة ما تحويه المنطقة من مقومات وعناصر جذب سياحية وتحفزه لزيارة المنطقة والتمتع بالتجربة السياحية المتكاملة، وفي الركن الثالث يشاهد الزائر عدد من المجسمات الأثرية لبعض مواقع الاثار والتراث العمراني.