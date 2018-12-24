سكان القصيم الأعلى شراءً للسلع والخدمات عبر الانترنت

المناطق_القصيم

تصدر سكان القصيم باقي مناطق المملكة من حيث شراء السلع والخدمات عبر الانترنت، في حين تقدم قاطنو جازان على نظرائهم في باقي المناطق من حيث تنفيذ المعاملات الحكومية عن طريق الانترنت، وفقا لمسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد في المملكة للربع الثاني 2018 والصادر أمس.

وأظهر المسح أن الفئة العمرية بين 20 و29 عاما هي الأعلى شراء عبر الانترنت، في حين أن الفئة بين 55 و59 عاما الأكثر استخداما للانترنت لتنفيذ الخدمات الحكومية، وأشار إلى أن الملابس والأحذية والسلع الرياضية هي الأعلى شراء، تليها مستلزمات التجميل.

التوزيع النسبي لشراء الأفراد عبر الانترنت