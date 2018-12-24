القبض على شابين اطلقوا النار في أحياء سكنية بالخرج

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم / شاكر بن سليمان التويجري أن المتابعة الأمنية لجرائم إطلاق النار، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على مواطنين إثنين ، بالعقد الثالث من العمر ، بعد توفر الأدلة على تورطهما بإطلاق النار في أحد الأحياء السكنية بمحافظة الخرج ، وتم في حوزتهما ضبط (٣) ثلاثة أسلحة نوع رشاش ، و(٥) خمسة مخازن ، و(١٠٧) مائة وسبع طلقات حيه، وقد إتضح أنهما من أرباب السوابق المطلوبين أمنياً في قضايا جنائية وحقوقية ، حيث جرى إيقافهما وتحريز المضبوطات وإحالة القضية النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

– والله الهادي الى سواء السبيل –