سياحة الجوف تشارك في الجنادرية 33

تشارك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف من خلال مجلس التنمية السياحية في جناح ضمن بيت الجوف بالجنادرية والذي أفتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظة

الله – يوم الخميس الماضي .

وقال مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري أن مشاركة الهيئة تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية.

ولفت إلى أن الجناح يقوم بالتعريف بالتراث الوطني بمنطقة الجوف ومواقع الجذب السياحي والحقب الجيولوجية والبيئية، عبر سيناريو عرض مترابط يغطي جميع المقومات السياحية بالمنطقة , كما تم تخصيص حقائب تسويقية وتعريفية يتم توزيعها على الزوار , ويتضمن الجناح مجموعة من القطع الأثرية المستعادة من قبل المواطنين وفيها

رسالة بأهمية المحافظة على التراث الوطني، حيث يحرص الجناح على التسويق لبرامج الهيئة في المحافظة على الآثار والمواقع السياحية , وكذلك الإستثمار فيها ويقدم كافة المعلومات والتسهيلات للراغبين الإستثمار بالمنطقة , كذلك تنظم الهيئة مسابقة عن السياحة الثقافية

وخصص لها جوائز قيمة برعاية شركة صبا الشرق ( رؤوم إن للشقق الفندقية).

ويأتي ذلك ضمن اهتمام وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة, الذي يحرص على إستغلال كافة المنافذ والفرص لتسويق مناطق المملكة سياحياً بما يساهم في تحقيق

رؤية المملكة 2030. و ساهمت الهيئة في تصميم مقر إمارة الجوف بالجنادرية وبمحاكاة الهوية التراثية للمنطقة، كما أن لبلدية دومة الجندل وأمانة المنطقة جهود في تصميم أجنحة المقر وتفاصيل المخطط وكذلك تظافر الجهود من كافة القطاعات مع إمارة المنطقة لانجاز هذا المشروع، كما لجامعة الجوف مبادرة مميزة في إنشاء مبنى البيت الجوفي داخل المقر .

وأكد الشمري على أن الجنادرية تُعد من أفضل الفرص لتسويق منطقة الجوف والتعريف بها وبمقوماتها ومساراتها السياحية داعياً زوار الجنادرية لزيارة بيت الجوف والاستمتاع والاطلاع على العمق الحضاري والثقافي وكرم الضيافة العربية بالجوف وزيارة الأجنحة الحكومية ومشاركات الأسر المنتجة والحرفيين ومنتجات الجوف.

وأشاد الشمري بإفتتاح بيت الجوف لهذا العام مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة و سمو نائبه على الجهود الكبيرة والدعم والحرص من سموهما في إيجاد هذا المقر الدائم الذي أصبح من أبرز ملامح الصروح الحضارية والثقافية بالجنادرية 33 . والشكر موصول لكل الجهات المساهمة والراعية والمشاركة في بيت الجوف.