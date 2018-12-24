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زوار جناح ” هدف” بالجنادرية يسجلون في برنامج ” تمهير” بعد اطلاعهم على مسارات البرنامج في تطوير الأداء المهني

زوار جناح ” هدف” بالجنادرية يسجلون في برنامج ” تمهير” بعد اطلاعهم على مسارات البرنامج في تطوير الأداء المهني

منوعات
سياحة الجوف تشارك في الجنادرية 33

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سياحة حائل تشارك في مهرجان الجنادرية 33 ضمن فعاليات بيت حائل

سياحة حائل تشارك في مهرجان الجنادرية 33 ضمن فعاليات بيت حائل

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زوار جناح ” هدف” بالجنادرية يسجلون في برنامج ” تمهير” بعد اطلاعهم على مسارات البرنامج في تطوير الأداء المهني

زوار جناح ” هدف” بالجنادرية يسجلون في برنامج ” تمهير” بعد اطلاعهم على مسارات البرنامج في تطوير الأداء المهني
http://almnatiq.net/?p=672184

استقطب الركن المخصص لبرنامج التدريب على رأس العمل تمهير، حملة الشهادات الجامعية، زوار جناح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33).
ووفقاً للقائمين على الجناح، فقد ارتكزت معظم استفسارات الزوار ، على آليات البرنامج، وسبل الاستفادة منه في تطوير الذات مهنياً، موضحين أن زوار الجناح من الخريجين حديثاً يبدون اهتماماُ أكبر من غيرهم ببرنامج تمهير”.
وتكمن أهمية تمهيرفي ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما سيتم تقديم مكافأة مالية دعمًا للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهريًا يقدمها هدفخلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.
واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاء بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.
ويأتي برنامج تمهيرإنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437 هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.
ودعا هدفالراغبين في الالتحاق في الفرص التدريبية زيارة الموقع الالكتروني للبوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط https://www.taqat.sa/:

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