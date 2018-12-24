سياحة “نجران” تجهّز المواقع الأثرية والتاريخية لاستقبال الزوّار خلال اجازة منتصف العام الدراسي

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هيأ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، المواقع الأثرية، والتاريخية، والسياحية؛ لاستقبال زوّار المنطقة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٤٠

وأكّد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، صالح بن محمد آل مريح؛ عمل إدارته على تهيئة المواقع الأثرية والتاريخية، التي من أبرزها موقع الأخدود الأثري، وقصر الإمارة التاريخي، والمواقع الأثرية والتاريخية والسياحية الأخرى؛ لاستقبال الزوّار خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي1440.

وقال آل مريح؛ إنه تمّ تكليف موظفين مؤهلين، للعمل خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي؛ لاستقبال الزوّار وتقديم الشرح والإيضاح عن تلك الأماكن الأثرية والتاريخية، ومدى مكانتها وأهميتها من حيث الآثار والتاريخ وحضارة الشعوب.

وأضاف، سيكون العمل على فترتين صباحية ومسائية، وتبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، والفترة المسائية من الرابعة عصراً حتى السادسة مساءً، في موقع الأخدود الأثري، والقصر التاريخي، بحي أبا السعود.

وأشار : إلى أن “نجران” تشهد زيارة عديد من الوفود والزوّار للأماكن الأثرية والتاريخية بها، وتزداد كثافة الزوّار خلال الإجازات والعطل الرسمية بشكل أكبر.

ولفت إلى أن المنطقة تحتضن مواقع تاريخية وأثرية عديدة؛ ما جعلها مقصداً ووجهة سياحية لكثير من الزوّار والوفود الرسمية؛ للاطلاع على تاريخها وآثارها العريقة، والتجوّل على أبرز المواقع الأثرية والتاريخية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي بتوجيه ومتابعة من سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وسمو أمير منطقة نجران، رئيس مجلس التنمية السياحية، وسمو نائبه .