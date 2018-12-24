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مركز الملك سلمان للإغاثة يؤمن الاحتياجات الشتوية لأطفال اللاجئين السوريين

مركز الملك سلمان للإغاثة يؤمن الاحتياجات الشتوية لأطفال اللاجئين السوريين
http://almnatiq.net/?p=672194
المناطق_الرياض

أنهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأمين حزمة متكاملة من الاحتياجات الشتوية لأطفال اللاجئين السوريين في مخيم الأزرق بمحافظة الزرقاء الأردنية، سيستفيد منها 5,956 طفلا سوريا.

وتشتمل المساعدات بطانيات للأطفال وأطقم شتوية والتي يبلغ مجموعها ( 23,825) قطعة شتوية.

وقامت الكوادر الميدانية للمركز بالإجراءات اللوجستية والميدانية لهذا المشروع بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) والمجلس القومي النرويجي (NRC)، بهدف أن يسيتفيد اللاجئين السوريين من هذه المساعدات قبيل اشتداد البرد وانخفاض درجات الحرارة لأدنى معدلاتها.

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