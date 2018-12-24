النظام الإيراني يواصل عمليات الاعتقال للمتظاهرين مع استمرار الاحتجاجات في الاحواز

المناطق-الرياض

واصلت سلطات الاحتلال الإيراني اعتقال ستة وعشرين عامل من شركة الصلب في الأحواز العاصمة، بينما اتسعت رقعة التظاهرات في الأحواز، حيث انضم أكثر من ألف عامل بشركة الأسمنت في مدينة مسجد سليمان شمال الأحواز المحتلة لموجة الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ودفع المستحقات المتأخرة.

جدير بالذكر أن احتجاجات عمال دور إنتاش لقصب السكر والحديد والصلب مستمرة منذ فترة طويلة للمطالبة بالحصول على حقوقهم المشروعة من رواتب شهرة ومنع خصخصة الشركات.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز تظاهر العشرات من عمال شركة كيسون لمترو الأحواز، أمام مقر الشركة احتجاجًا على تأخر دفع مستحقاتهم المالية لدى الشركة منذ تسعة عشر شهرًا، رافعين لافتات تعبر عن أوضاعهم المعيشية الصعبة.

يأتي هذا بالتزامن، مع استمرار الاحتجاجات التي يقودها عمال شركة مادة الاستيل المعدنية في مدينة الصالحية أمام مبنى القائم مقام جراء عدم دفع مستحقاتهم منذ سبعة أشهر، مهددين بالدخول في إضراب مفتوح إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

من جهة أخرى، دعا نشطاء أحوازيون إلى التجمع أمام المؤسسات التابعة للاحتلال الإيراني احتجاجًا على مصادقة رئيس النظام الإيراني حسن روحاني، على طلب عدد من نواب أصفهان مد خطوط لنقل مياه كارون من الأحواز لمحافظة أصفهان لإيجاد حلول لأزمة المياه التي تعاني منها المحافظة.

وطالب النشطاء الأحوازيون بضرورة التحرك الجاد لمنع انتقال مياه نهر كارون الذي أصبح يعاني من جفاف تام جراء السياسات العنصرية للنظام في التعاطي مع مياه هذا النهر.