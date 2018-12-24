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جناح الخرج في الجنادرية يجذب الزوار

جناح الخرج في الجنادرية يجذب الزوار
http://almnatiq.net/?p=672220
المناطق-الجنادرية

استطاع جناح محافظة الخرج في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية ” 33، أن يحوز على الأعجاب في يومه الثالث لما يحتويه من تناغم مع قيمة المهرجان والموروث الأثري لمحافظة الخرج .

ويحرص جناح القرية في استقبال الزوار والتعريف عن تراث الخرج قديماً من خلال عرض تراثها على أرض الواقع وماوصلت له من تنمية عمرانية متقدمة .

وذكر رئيس جناح الخرج الأستاذ فهد بن مشنان بأننا حرصنا على تواجد المورث التراثي للمحافظة من خلال أبناء وبنات الخرج الحرفيين والعرضة النجدية والسامري ونقل تراث الخرج عبر مايستهويه الزوار .

هذا ويشمل جناح الخرج في المهرجان عدة جهات مشاركة منها جامعة الأمير سطام والتي تقدم العديد من الجوانب التعريفية بالجامعة وأبرز الخدمات التي تقدمها في الجانب التعليمي والبحثي والمجتمعي كما شاركت بنخبة من طلابها المميزين عن طريق الأندية الطلابية كما يقدم جناح الجامعة عدداً من المطبوعات التي تحكي مسيرة الجامعة منذ تأسيسها وتعريفاً بكلياتها وأقسامها وأعداد طلابها وأعضاء هيئة التدريس والموظفين .

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