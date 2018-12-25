احدث الأخبار

نائب أمير مكة يقدم تعازيه لذوي القاضي “العجلان”
منطقة مكة المكرمة
 اندماج بنكي “الأهلي” و”الرياض” يشكل واحدا من أكبر البنوك العربية.. يستحوذ على 30 % من القطاع.. ولا مخاوف على العاملين والمساهمين
أبرز المواد
 وفاة “رجل الإعدامات”.. الخليفة المحتمل لمرشد إيران
أبرز المواد
 النفط يهبط 6 % مع تزايد مخاوف الأسواق من تباطؤ الاقتصاد العالمي
أبرز المواد
 ارتفاع عدد ضحايا هجوم كابول إلى 28 قتيلا
أبرز المواد
 دراسة تكشف عن عدد ساعات حفظ المرأة للسر!!
أبرز المواد
 نائب أمير الجوف يستقبل المواطنين وأعيان المنطقة
منطقة الجوف
 “قفزة جبّارة” لهواتف هواوي.. من 3 إلى 200 مليون
أبرز المواد
 تحذير من كارثة أخرى في إندونيسيا
أبرز المواد
 أمانة تبوك توقع اتفاقية شراكة مع الأكاديميات الرياضية بالمنطقة
منطقة تبوك
 الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية القبيطة بلحج
أبرز المواد
 وزير الإعلام يستقبل نخبة من المثقفين وكتاب الرأي العرب
أبرز المواد
نائب أمير مكة يقدم تعازيه لذوي القاضي “العجلان”

نائب أمير مكة يقدم تعازيه لذوي القاضي “العجلان”

منطقة مكة المكرمة
اندماج بنكي “الأهلي” و”الرياض” يشكل واحدا من أكبر البنوك العربية.. يستحوذ على 30 % من القطاع.. ولا مخاوف على العاملين والمساهمين

اندماج بنكي “الأهلي” و”الرياض” يشكل واحدا من أكبر البنوك العربية.. يستحوذ على 30 % من القطاع.. ولا مخاوف على العاملين والمساهمين

أبرز المواد
وفاة “رجل الإعدامات”.. الخليفة المحتمل لمرشد إيران

وفاة “رجل الإعدامات”.. الخليفة المحتمل لمرشد إيران

أبرز المواد
النفط يهبط 6 % مع تزايد مخاوف الأسواق من تباطؤ الاقتصاد العالمي

النفط يهبط 6 % مع تزايد مخاوف الأسواق من تباطؤ الاقتصاد العالمي

أبرز المواد

دراسة تكشف عن عدد ساعات حفظ المرأة للسر!!

دراسة تكشف عن عدد ساعات حفظ المرأة للسر!!
http://almnatiq.net/?p=672240
المناطق - وكالات

صدرت دراسة بريطانية جديدة أعدت منذ مدة حول التزام المرأة بالأسرار، وتبين من خلالها أنها لا تستطيع الاحتفاظ بالسر لأكثر 47 ساعة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلا عن الدراسة التي أجريت على حوالي 3000 امرأة ما بين سن 18 إلى 65 عاما أن المرأة تحفظ السر لمدة 47 ساعة و15 دقيقة بحد أقصى.

وبحسب الدراسة البريطانية، فإن أربعة نساء من أصل 10 لا يستطعن الاحتفاظ بالأسرار على الإطلاق، مضيفة أنهن يكشفن عن الأسرار في غالب الأحيان إلى أزواجهن أو أمهاتهن.

وأضافت الدراسة أن حوالي 40 % من النساء يشعرن بالذنب بمجرد الكشف عن السر.

وأوضحت الدراسة‏ أن‏ المرأة‏ تسمع‏ ما‏ معدله‏ ثلاثة‏ أخبار‏ ثرثرة‏ في‏ الأسبوع‏ وتخبرها‏ لشخص‏ واحد‏ على‏ الأقل.

روابط ذات صلة

اندماج بنكي “الأهلي” و”الرياض” يشكل واحدا من أكبر البنوك العربية.. يستحوذ على 30 % من القطاع.. ولا مخاوف على العاملين والمساهمين

اندماج بنكي “الأهلي” و”الرياض” يشكل واحدا من أكبر البنوك العربية.. يستحوذ على 30 % من القطاع.. ولا مخاوف على العاملين والمساهمين
وفاة “رجل الإعدامات”.. الخليفة المحتمل لمرشد إيران

وفاة “رجل الإعدامات”.. الخليفة المحتمل لمرشد إيران
النفط يهبط 6 % مع تزايد مخاوف الأسواق من تباطؤ الاقتصاد العالمي

النفط يهبط 6 % مع تزايد مخاوف الأسواق من تباطؤ الاقتصاد العالمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*