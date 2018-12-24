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خادم الحرمين الشريفين يستقبل شيخ الأزهر

خادم الحرمين الشريفين يستقبل شيخ الأزهر
http://almnatiq.net/?p=672244
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم، فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
ورحب خادم الحرمين الشريفين بفضيلته في المملكة، مثنياً – أيده الله – على دور الأزهر في نشر العلم الشرعي، وخدمة قضايا الأمة الاسلامية.
بدوره، عبر شيخ الأزهر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على كرم الضيافة، منوهاً بما تقدمه المملكة من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومستشار شيخ الأزهر محمد عبدالسلام.

 

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