وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بنجاح عملية فصل التوأم التنزاني

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رفع صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح عملية فصل التوأم السيامي التنزاني” أنيشيا وملينيز” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.

وقال سموه: “إن هذا النجاح الذي تحقق ولله الحمد على أيدي كفاءات سعودية يعكس ما وصلت إليه منشآتنا الصحية وكوادرها من تأهيل عال حتى أصبحت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني تمثل مرجعية للكثير من الحالات وتعد واجهة حضارية وطبية متقدمة، حيث أجرت عمليات كثيرة للعديد من حالات التوائم لمختلف الجنسيات، وهذا أعطاها بعداً دولياً وسمعة عالمية ولله الحمد، ونحن في وزارة الحرس الوطني نفخر بما يتحقق للوطن من نجاح بفضل الله أولاً ثم بفضل الرعاية المتواصلة من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-.

وقدم سمو الأمير خالد بن عياف، التهنئة لوالدي وأسرة التوأم، وللفريق الطبي الذي أجرى العملية برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وأعضاء الفريق بمختلف التخصصات كافة على ما قاموا به من جهد في سبيل إنجاح هذه العملية.