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وزير الصحة يترأس الإجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر

وزير الصحة يترأس الإجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر
http://almnatiq.net/?p=672263
وادي الدواسر - شاجع الدوسري

رأس معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة الهيئة، اليوم الأحد بمقر الهيئة بحي الصحافة بالرياض.
وقد تم خلال الإجتماع مناقشة سير العمل بمبادرات التحول الوطني لاسيما نشر الخدمة الإسعافية في بعض المناطق والمدن والقرى بالإضافة الى الإطلاع على خطط الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص زيادة الكوادر البشرية الميدانية التي ستكون متواكبة مع خطط الهيئة في نشر الخدمة الإسعافية .
كما بحث أعضاء المجلس القرارات التي أصدرها المجلس في الإجتماعات السابقة والمستجدات حيالها .
وكذلك تعديل بعض الإدارات وإستحداث بعض الإدارات التي من شأنها أن تسرع من تنفيذ بعض مبادرات التحول الوطني وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م .
وناقش المجلس كذلك عمل اللجان الفرعية وأتخذ القرارات المناسبة بشأنها ، واطلع المجلس في الإجتماع على الأعمال التي قامت بها الهيئة خلال العام 2018م وأبرز مستهدفات الهيئة للعام 2019م بما يساهم من تعزيز مكانة الهيئة سواء على الصعيد المحلي او الدولي وبما يرسخ مفاهيم العمل الإنساني .

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