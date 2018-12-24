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إنهاء معاناة طفلة من تشوه بالعظام بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة

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امين منطقة الجوف يزور مقر المنطقة بالجنادرية 33 ويشيد بالدور المميز للجان

امين منطقة الجوف يزور مقر المنطقة بالجنادرية 33 ويشيد بالدور المميز للجان

أبرز المواد

امين منطقة الجوف يزور مقر المنطقة بالجنادرية 33 ويشيد بالدور المميز للجان

امين منطقة الجوف يزور مقر المنطقة بالجنادرية 33 ويشيد بالدور المميز للجان
http://almnatiq.net/?p=672272
الجنادرية - محمد الحسن

زار أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي مقر منطقة الجوف المشارك ضمن المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33، واطلع على جميع الأركان التي يحتويها مقر البيت الجوفي ، مستمعا إلى شرح عن جميع المشاركات والفعاليات من رئيس وفد منطقة الجوف الدكتور نواف الخالدي.
وأشاد المهندس الغامدي بما تحتويه الأجنحة من مشاركات فعالة وتميز.
وشاهد المهندس الغامدي  فرقة الدحة وهي احد الألوان الشعبية التي تقدمها منطقة الجوف بالمهرجان .
كما زار جناح امانة المنطقة المشارك من ضمن البيت الجوفي والذي يعرض العديد من الإنجازات لإطلاع الزوار على مشاريع الأمانة المنفذة حالياً، والمشاريع المستقبلية ، والعديد من مبادرات الأمانة التي تعمل حالياً على إنجازها، وعلى العديد من المطبوعات التي يتم من خلالها التعريف بجهود الأمانة لخدمة أهالي وساكني منطقة الجوف
بعدها التقى باللجان المشاركة من امانة المنطقة مثنياً على الجهود المبذولة .
وعبر المهندس الغامدي عن سعادته بما شاهده في البيت الجوفي بالجنادرية ، مشيدا بجميع اللجان .
فِي ختام الزيارة أعرب المهندس الغامدي  عن شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف ، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ولنائبه صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز على الدعم الكبير الذي حظي به مقر منطقة الجوف ” البيت الجوفي” ليعكس تراث وأصالة المنطقة العريقة واهتمامهم بكل ما من شأنه إبراز تاريخ وتراث المنطقة لزوار الجنادرية .

 

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