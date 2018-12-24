شاهد..متى يطلب خادم الحرمين الشريفين السيف.. ولماذا يطلبه؟

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نشر الإعلامي الإماراتي “عبدالله العبدولي” مقطع مصور كشف فيه سبب طلب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله للسيف.

وقال العبدولي: “أن خادم الحرمين دائماً ما يطلب السيف عند سماع بيت الشعر “مني عليكم يا أهل العوجا سلام.. واختص أبو تركي عمى عين الحريب” والسبب أنه عام 1904م كان هناك معركتين اسمهما البكيرية والشنانة هي من المعارك التي بسببها تأسست المملكة العربية السعودية وكانت ما بين الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن والد الملك سلمان وعبد العزيز بن رشيد في القصيم”.

وأضاف العبدولي: “فانتخى الملك عبدالعزيز بأهل نجد فيما انتخى إبن رشيد بالعثمانيين وهذه المعركة كانت مهمة وفاصلة للملك عبد العزيز لأن عدوه استعان بالعثمانيين الذين يملكون الأسلحة الثقيلة وبرغم ذلك انتصر الملك عبد العزيز والد الملك سلمان في الحرب بمعاونة أهل القصيم.

وتابع: “وخلال هذه المعركة ظهر شاعر اسمه محمد عبد الله العوني قال هذه القصيدة وفيها البيت الأسبق “مني عليكم يا أهل العوجا سلام.. واختص أبو تركي عمى عين الحريب” فكان الملك عبد العزيز عندما يستمع لهذا الشعر في الاحتفالات يتأثر كثيرا.

يشار إلى ان كلمة العوجا عرفها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمحافظة “الدرعية”، ولهذا كان دائما ما يتأثر الملك سلمان بهذه القصيدة ويطلب السيف فأصبحت هذه القصيدة تقال في كل الاحتفالات السعودية التي يحضرها الملك سلمان .