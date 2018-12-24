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أمير القصيم يرأس الاجتماع الأول للجنة أهالي المنطقة

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أمير القصيم يرأس الاجتماع الأول للجنة أهالي المنطقة

أمير القصيم يرأس الاجتماع الأول للجنة أهالي المنطقة
http://almnatiq.net/?p=672314

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن لجنة أهالي منطقة القصيم أساس عملها وقيامها هو تقوية اللحمة الوطنية بين أبناء المنطقة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة ، وأن لا يكون هناك مناطقية لأننا جميعاً سعوديون ، مشيراً إلى أن توسع اللجنة من خلال 53 عضواً لتشمل جميع محافظات ومراكز المنطقة البعيدة والقريبة ، لبناء هذه المنطقة بالتعاون لجعل هدفنا كبير في كل ما يخص المنطقة ، ورافد خير لتكون جهود هذه اللجنة للمنطقة وليس لمدينة معينة.

وأوصى سموه بضرورة توحيد الصف وأن يكون يداً واحدة لخدمة منطقة القصيم ، من التعاون الذي هو أساس نجاح هذه اللجنة ، لافتاً الأنظار إلى حرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالمنطقة وأهاليها وسؤاله عن كل صغيرة وكبيرة ، لخدمة هذه المنطقة ، متأملاً بالله سبحانه تعالى ثم بأعضاء اللجنة وأمينها الذي هو يعمل بجد واجتهاد لخدمة المنطقة وتطويرها وتنميتها ، مؤكداً على تكريس الولاء وتعزيز الوطنية من قبل أهالي المنطقة.

وتمنى سمو الأمير فيصل بن مشعل أن تكون هذه اللجنة سقفها عالي لتحقيق التطلعات ، وأن تشكل رافداً من روافد التنمية ، وأن تقوم هذه اللجنة بمهامها لكي تصل للمبتغى ، سائلاً الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع ، شاكراً الأعضاء السابقين ، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية إبراهيم الهذلي ، على جهودهم لمتابعة اللجنة ، وأمين اللجنة الدكتور علي العقلا لتصل إلى أهدافها وأن تكون لبنة من لبنات البناء وتنمية المنطقة والوطن.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو أمير منطقة القصيم المشرف العام على اللجنة الاجتماع الأول للجنة أهالي القصيم ، اليوم ، في مقر ديوان الإمارة بقاعة المؤتمرات ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية إبراهيم الهذلي وأعضاء لجنة الأهالي بالقصيم.

 حيث بدأ الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة أمين اللجنة الدكتور علي العقلا التي بدأها بالتهنئة لسمو أمي منطقة القصيم على الثقة الملكية الكريمة بالتجديد لسموه فترة قادمة ، مقدماً التهنئة بنجاح زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة ، متحدثاً عن 53 عضواً الذين هم من أعضاء لجنة أهالي منطقة القصيم ، والجهود والخدمات التي ستقدمها اللجنة ، وعن اللائحة المنظمة التي احتوت على أربعين مادة ومناقشتها ، مقترحا سموه أن يكون مناقشتها بعد أسبوعين من الآن من خلال توزيع نسخ للأعضاء 53 ليقوموا بدراستها ومعرفتها بشكل أوسع.

إثر ذلك قدم عرضاً مرئياً عن اللجنة وعملها وما ستقدمه لخدمة المنطقة ، ورؤيتها التي تنبثق من رؤية المملكة التي تسعى إلى تطوير منطقة القصيم وتنميتها وترسيخ الانتماء الوطني ، والشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ، وتوحيد الكلمة ونبذ التعصب وترسيخ ثقافة العمل الجماعي.

بعد ذلك فتح المجال للأعضاء لطرح مقترحاتهم وآرائهم لمناقشتها من قبل الجميع. 

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