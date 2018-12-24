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أمير حائل يفتتح ورش عمل مركز الإنجاز والتدخل السريع

أمير حائل يفتتح ورش عمل مركز الإنجاز والتدخل السريع

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أمير حائل يفتتح ورش عمل مركز الإنجاز والتدخل السريع

أمير حائل يفتتح ورش عمل مركز الإنجاز والتدخل السريع
http://almnatiq.net/?p=672317

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل، حفل ورش عمل مسرعات الإنجاز بالمنطقة لمركز الإنجاز والتدخل السريع والذي يرتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في حفل استضافته جامعة حائل اليوم الاثنين (24 ديسمبر 2018) على مسرح كلية المجتمع في المدينة الجامعية.

وافتتح الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لسمو أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وقال: إننا تعودنا من جامعة حائل التفاعل والتعاون مع جميع أطروحات المنطقة، وتحديدًا إذا كانت مثل هذه البرامج التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 ومسرعات الإنجاز، وأضاف سموه، أن هذه البرامج لا بد أن تكون سياسة عمل وأداء محفز لإنتاج ما تطمح إليه قيادتنا الحكيمة وشعبنا الكريم للوصول بالوطن المعطاء إلى عنان السماء.

من جانبه، استعرض المدير التنفيذي لمركز الإنجاز والتدخل السريع المهندس سليمان المزروع، خطة العمل بدايةً من طلب أمير المنطقة في أن تكون حائل المركز الأول في أي إنجاز أو هدف نضعه صوب أعيننا، وبدأنا فعليًا في أهم الأطروحات وهي مسرعات الإنجاز، وقدم المهندس المزروع عرضًا مصورًا ومرئيًا يحكي تفاصيل مختبرات خطط التنفيذ لمنطقة حائل، ضمن ثلاثة أهداف “تحفيز السياحة، دعم الصناعة الزراعية، تحسين الخدمات المعيشية”، وأضاف المهندس المزروع، وجدنا دراسات نفذتها الجهات الحكومية ومن خلال دراسات متوفرة في ورش عمل الرؤية، خرجنا منها بإحصائيات ومعلومات مهمة عن حائل، وعملنا ورش عمل بقيادة سمو نائب أمير المنطقة.

وأختتم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وقال سموه إن هذه البرامج لم تُعمل إلا من أجل حائل ووطننا، ومبينًا سموه بأنه سيضع وقتًا محددًا لموعد تحقيق أهداف ورش العمل، وما ستصل إليه حائل معشوقة الجميع، موجهًا نصيحة لمسؤولي المنطقة “لا تدعو المستقبل يفوتكم، فتكونوا من الماضي”.

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