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يرسخ الدور التكاملي في خدمة كتاب الله تعالى معرض مصاحب في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لدورتها العاشرة

يرسخ الدور التكاملي في خدمة كتاب الله تعالى معرض مصاحب في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لدورتها العاشرة

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يرسخ الدور التكاملي في خدمة كتاب الله تعالى معرض مصاحب في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لدورتها العاشرة

يرسخ الدور التكاملي في خدمة كتاب الله تعالى معرض مصاحب في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لدورتها العاشرة
http://almnatiq.net/?p=672320
المناطق - جدة
كشفت الأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في دورتها العاشرة عن إقامة المعرض المصاحب للمسابقة وذلك بمقر فرع الجامعة بالفيصلية والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 14-18 جمادي الأولى المقبل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة كأكبر تنافس طلابي على مستوى المملكة يجمع أكثر من 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية والتعليم العام بالمحافظة والتي تدفع بأكثر من 500 طالب وطالبة على التنافس في حفظ كتاب الله الكريم وتستمر منافساتها على مدى خمسة أيام .
وتبرز الأمانة من خلال المعرض الذي يحظى بمشارك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم وقسم الدراسات القرآنية بجامعة جدة والجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه “تبيان” والأمانة العامة لمسابقة الملك سلمان المحلية للقرآن الكريم ومركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال وكرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة وجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة ، دور الجامعة التكاملي في خدمة كتاب الله الكريم مع مختلف الجهات والقطاعات المتخصصة ، ويركز على العلوم الشرعية والتربية الإسلامية .
وأكدت أن جميع المشاركات التي يحويها المعرض تعطي الزائرين تصوراً عن الخدمات التي توليها القيادة الرشيدة في خدمة كتاب الله الكريم ورعاية حفظته والاهتمام بتدريسه وتلاوته وحفظه  والتوسع في تخصصاته ، ومما يؤكد ذلك إقامة جامعة جدة لهذه المسابقات التي شقت عامها العاشر مذكية روح التنافس في حفظ كتاب الله الكريم منوهة بالدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز لمسيرة المسابقة التي تجسد ارتباط أبناء هذه البلاد بالقرآن الكريم بكل عزيمة واقتدار وتقوية أواصر الارتباط والتعارف فيما بينهم .
ودعت الأمانة إيماناً بدورها التربوي والتعليمي الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة كتاب الله وعلومه والجهات ذات الدور الريادي في خدمة وتوعية النشئ فكراً وسلوكاً ، للمشاركة في هذا المعرض خدمة لكتاب الله وتحقيق الرسالة السامية والهدف المنشود من المسابقة ، حيث يمثل القران الكريم مكانة في التكوين الفكري والحضاري للأمة الاسلامية والأثر العظيم في النفوس وتجسيد الإقبال الكبير عليه .
يذكر أن المسابقة التي تستمر فعالياتها على مدى 5 أيام، تستقبل الطلاب والطالبات من خلال مسارين ؛ يشمل الأول منها طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بمدارس إدارة التعليم بمحافظة جدة، والثاني طلاب وطالبات المرحلة الجامعية بالجامعات الحكومية والأهلية بمحافظة جدة؛ في حين تنقسم المسابقة لأربعة فروع، يشمل الفرع الأول “القرآن الكريم كاملاً” وجائزته 30 ألف ريال، والفرع الثاني “20 جزءاً مع القرآن الكريم” وجائزته 20 ألف ريال، والفرع الثالث “10 أجزاء من القرآن الكريم” وجائزته 15 ألفاً، أما الفرع الرابع والأخير “5 أجزاء من القرآن الكريم”، فقُدّرت جائزته بـ13 ألف ريال .

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