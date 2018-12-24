أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على مبادرات شركة تطوير للخدمات التعليمية الخاصة بالمناهج.

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اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على مبادرات شركة تطوير للخدمات التعليمية الخاصة بالمناهج.

ولدى استقبال أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة الرئيس التنفيدي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي يرافقه مدير تعليم منطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، استعرض سموه خطط الوزارة لتطوير المناهج وما تضمنته عن البدء في إدراج معلومات عن وقف العين العزيزية في بعض المناهج مثل الفقه والحديث والاجتماعيات نظراً لأهميتها التاريخية، كما اطلع سموه على التقنيات التعليمية الحديثة المستخدمه في المناهج الدراسية.