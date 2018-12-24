جناح مكتب تحقيق الرؤية بجناح القصيم يستقطب الزوار

المناطق - الجنادرية

توافد عدد من الزوار لمهرجان الجنادرية ٣٣ إلى جناح منطقة القصيم للاستمتاع بما يقدمه من تراثيات وبرامج وفعاليات مختلفة؛ وتوقف عدد كبير من الزوار عند القسم الخاص بمكتب تحقيق الرؤية بإمارة منطقة القصيم والذي يشارك هذا العام ضمن الجناح.

وأوضح فيصل بن بندر الدويش الذي التقى العديد من الزوار في الجناح وأوضح لهم دور هذا المكتب ومايقوم به سعياً لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وفق توجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة سمو أمير منطقة القصيم حفظه الله؛ وقال: يعتبر إمارة القصيم أول منطقة على مستوى إمارات المناطق تقوم بتدشين المكتب من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز حفظه الله

وتم وتشكيل هيكل إداري مرتبط مباشرة بسموه وخصص للعرض عن رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومتابعة تحقيقها لدى الجهات الحكومية والأهلية في منطقة القصيم وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية وتمكين حياة عامرة للمواطنين وتنمية مستدامه وتنويع بالاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز فاعلية الحكومة وتمكين المسؤولية الاجتماعي وعلى سبيل المثال لا الحصر أهم وظائفه التنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية وتحديد الفجوات ودعم دراسات الجدوى والمشاركة في عمليات تخطيط الميزانية.

وتعتبر من أهم عناصره دراسة نسبة الناتج المحلي للمنطقة وحصر القطاعات الاقتصادية وحصر بيانات الاحصائية للصحة والتعليم ومعدل النمو السكاني وموائمة الاجتياج وكذلك معرفة مسببات ونوع الجريمة للمنطقة واثارها الاقتصادية والاجتماعية

ونحنُ بفضل الله لم نواجه أي صعوبه في تدشينه ورسم أستراتيجيته وذلك الفضل يعود بعد الله عز وجل لمبادرات سمو أمير المنطقة التي بلغت ٦٨ مبادرة فعاله ومعمول بها عبر لجان خاصه وعلى سبيل المثال لا الحصر مبادرة توطين المولات التي أوجدت ٤٠٠٠ وظيفة لأبناء وبنات المنطقة وتعد ميزة حيث تعتبر أيضاً أول إمارة منطقة طبقت توطين المولات هي إمارة منطقة القصيم وكذلك مبادرة صوت المواطن للتواصل مع الأمير الفوري ومبادرة عين الصقر لمراقبة التعديات بالمنطقة عبر الأقمار الصناعية لذلك ولله الحمد والمنه توافقت مبادارت الأمير مع رؤية المملكة ٢٠٣٠

يذكر أن جناح القصيم بالجنادرية يتوسط القرى والأجنحة المشاركة ويستقبل آلاف الزوار الذين يستمتعون بما يشاهدونه من برامج وفعاليات؛ إضافة إلى التراثيات والمأكولات الشعبية المتنوعة.