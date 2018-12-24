اللهيبي يفتتح عيادة مكافحة التدخين بالإدارة العامة لتعليم الطائف

الطائف _ عادل الزهراني

افتتح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي عيادة مكافحة التدخين بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بمبنى إدارة التعليم بالحلقة الشرقية ، والتي تشرف عليها ادارة الصحة المدرسية بالتعاون مع الشؤون الصحية بمحافظة الطائف ، وبحضور نائب مدير الشؤون الصحية بالطائف الدكتور فواز الزايدي ومساعدة مدير الشؤون الصحية للصحة العامة د. أمل الفيفي والمساعد للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي والمساعد للخدمات المساندة مهندس وسام حابس ومدير إدارة الصحة المدرسية متعب الحشيبري وبعض مديري الإدارات . حيث تجول اللهيبي ومرافقيه في العيادة الصحية والتي اشتملت على العديد من المطويات والمنشورات ونماذج التبغ بالإضافة إلى أعمال المدارس في جيلنا واعي

وأكد اللهيبي أن عيادة مكافحة التدخين تأتي من ضمن برامج الإدارة التثقيفية للمساعدة على الاقلاع عن التدخين والتي ستعمل خلال عام كامل بواقع يومين في الأسبوع تحت اشراف طبي مختص كما توفر جميع الادوية والمواد الطبية مجاناً لمن يرغب في ترك التدخين

مضيفا أن العيادة المتنقلة تهدف للتعريف باضرار التدخين من خلال محاضرات توعوية وندوات وبمشاركة الطلاب والتعريف بطرق الاقلاع عن التدخين،

وقدم اللهيبي شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف على جهوده المبذولة وتعاونه الدائم مع الإدارة العامة للتعليم . كما قدم شكره وتقديره لمديرة إدارة الشؤون الصحية المدرسية وجميع منسوبيها على مبادرتهم في افتتاح وتنسيق هذه العيادة مشيداً بمتابعة المساعد للشؤون المدرسية الاستاذ محمد بن عامر النفيعي لمثل هذه البرامج التي تخدم المجتمع وخاصة المجتمع التعليمي في المحافظة .