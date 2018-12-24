مجلس إدارة تعليم تبوك يعقد اجتماعه الرابع

المناطق - تبوك

رأس المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم الجلسة الرابعة لمجلس إدارة تعليم تبوك وذلك بقاعة الاجتماعات “بنين” وعبر الشبكة الهاتفية بمكتب المساعدة “بنات”.

وأوضح أمين إدارة تعليم المنطقة موسى بن سليمان الحربي أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول اجتماع المجلس ومنها مناقشة توصيات الجلسة السابقة ومبادرة الثانوية التاسعة “مدينتي أجمل” التي تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتوجيه الطاقات الفكرية للإسهام في خدمة المجتمع كما جرى مناقشة مقترح برنامج تطوعي في اللغة الإنجليزية تحت عنوان “انطلاق بالآفاق” الذي يهدف إلى تدريب الطلاب والطالبات والمعلمات على نماذج اختبارات قياس اللغة الإنجليزية منهج “الآيلتس” وجرى اتخاذ عدد من التوصيات حيالها، لما فيه مصلحة العمل.

حضر الاجتماع المساعد لشؤون تعليم البنين ماجد بن عبدالرحمن القعير والمساعدة لشؤون تعليم البنات نجلاء بنت سليمان الشامان عبر الدائرة المغلقة والمساعد للخدمات المساندة سعيد القحطاني والمساعد للشؤون المدرسية المكلف عايض القرني وأعضاء المجلس.