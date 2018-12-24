احدث الأخبار

مجلس إدارة تعليم تبوك يعقد اجتماعه الرابع
منطقة تبوك
 اللهيبي يفتتح عيادة مكافحة التدخين بالإدارة العامة لتعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 أمير القصيم يدفع بـ235 خريجاً من معهد “سرب” لميادين العمل بالخطوط الحديدية
أبرز المواد
 جناح مكتب تحقيق الرؤية بجناح القصيم يستقطب الزوار
أبرز المواد
 الامير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مدير جوازات المنطقة المعين حديثاً
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة الرياض يطلع على برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية
أبرز المواد
 بلدية أشواق تواصل جهودها لمعالجة التشوهات البصرية بالمراكز والقرى التابعة لها
منطقة تبوك
 أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على مبادرات شركة تطوير للخدمات التعليمية الخاصة بالمناهج.
أبرز المواد
 يرسخ الدور التكاملي في خدمة كتاب الله تعالى معرض مصاحب في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لدورتها العاشرة
منطقة مكة المكرمة
 أمير حائل يفتتح ورش عمل مركز الإنجاز والتدخل السريع
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس الاجتماع الأول للجنة أهالي المنطقة
أبرز المواد
 لأول مرة.. “المتفرد” بـ”تحنيط الكائنات البحرية” يتواجد في “الجنادرية 33”
أبرز المواد
مجلس إدارة تعليم تبوك يعقد اجتماعه الرابع

مجلس إدارة تعليم تبوك يعقد اجتماعه الرابع

منطقة تبوك
اللهيبي يفتتح عيادة مكافحة التدخين بالإدارة العامة لتعليم الطائف

اللهيبي يفتتح عيادة مكافحة التدخين بالإدارة العامة لتعليم الطائف

منطقة مكة المكرمة
أمير القصيم يدفع بـ235 خريجاً من معهد “سرب” لميادين العمل بالخطوط الحديدية

أمير القصيم يدفع بـ235 خريجاً من معهد “سرب” لميادين العمل بالخطوط الحديدية

أبرز المواد
جناح مكتب تحقيق الرؤية بجناح القصيم يستقطب الزوار

جناح مكتب تحقيق الرؤية بجناح القصيم يستقطب الزوار

أبرز المواد

مجلس إدارة تعليم تبوك يعقد اجتماعه الرابع

مجلس إدارة تعليم تبوك يعقد اجتماعه الرابع
http://almnatiq.net/?p=672348
المناطق - تبوك
رأس المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم الجلسة الرابعة لمجلس إدارة تعليم تبوك وذلك بقاعة الاجتماعات “بنين” وعبر الشبكة الهاتفية بمكتب المساعدة “بنات”.
وأوضح أمين إدارة تعليم المنطقة موسى بن سليمان الحربي أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول اجتماع المجلس ومنها مناقشة توصيات الجلسة السابقة ومبادرة الثانوية التاسعة “مدينتي أجمل” التي تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتوجيه الطاقات الفكرية للإسهام في خدمة المجتمع كما جرى مناقشة مقترح برنامج تطوعي في اللغة الإنجليزية تحت عنوان “انطلاق بالآفاق” الذي يهدف إلى تدريب الطلاب والطالبات والمعلمات على نماذج اختبارات قياس اللغة الإنجليزية منهج “الآيلتس” وجرى اتخاذ عدد من التوصيات حيالها، لما فيه مصلحة العمل.
حضر الاجتماع المساعد لشؤون تعليم البنين ماجد بن عبدالرحمن القعير والمساعدة لشؤون تعليم البنات نجلاء بنت سليمان الشامان عبر الدائرة المغلقة والمساعد للخدمات المساندة سعيد القحطاني والمساعد للشؤون المدرسية المكلف عايض القرني وأعضاء المجلس.

روابط ذات صلة

بلدية أشواق تواصل جهودها لمعالجة التشوهات البصرية بالمراكز والقرى التابعة لها

بلدية أشواق تواصل جهودها لمعالجة التشوهات البصرية بالمراكز والقرى التابعة لها
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الاعلام بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الاعلام بالمنطقة
الأمير فهد بن سلطان يتسلم نسخة من كتاب ” القائد التربوي ملخصات وتحليلات”

الأمير فهد بن سلطان يتسلم نسخة من كتاب ” القائد التربوي ملخصات وتحليلات”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*