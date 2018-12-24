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خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات عزاء من رئيس مجلس النواب اللبناني في وفاة طلال بن عبدالعزيز

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات عزاء من رئيس مجلس النواب اللبناني في وفاة طلال بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=672355
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة من رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية نبيه بري في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله -.

وسأل رئيس مجلس النواب اللبناني ، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، برقية عزاء ومواساة من رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية نبيه بري في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله -.

وسأل رئيس مجلس النواب اللبناني ، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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