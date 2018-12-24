مجلس الوزراء البحريني يُعبر عن تضامنه مع المملكة ضد أي تدخل في شؤونها

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عبر مجلس الوزراء بمملكة البحرين عن وقوفه وتضامنه مع المملكة العربية السعودية ضد أي تدخل في شؤونها أو التعرض لقيادتها أو مكانتها أو النيل من سيادتها، ومنه الموقف الصادر مؤخرًا عن مجلس الشيوخ الأمريكي الذي استند على ادعاءات غير صادقة.

وأشاد المجلس في جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، بما تبديه الإدارة الأمريكية من مواقف مسؤولة وجهود مقدرة في تعزيز السلام ومكافحة الإرهاب عبر العمل المشترك مع الحلفاء في المنطقة.