احدث الأخبار

وفد كلية القيادة والأركان يزور الجنادرية
أبرز المواد
 الأمير محمد بن فهد: الجامعة تسعى للتميز لخدمة اهداف التنمية التي تشهدها المملكة
المنطقة الشرقية
 مجلس الوزراء البحريني يُعبر عن تضامنه مع المملكة ضد أي تدخل في شؤونها
أبرز المواد
 رئيس البرلمان العربي يُطالب جمهورية التشيك بعدم نقل سفارتها إلى القدس
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات عزاء من رئيس مجلس النواب اللبناني في وفاة طلال بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 آل جابر : الدور العسكري السعودي الدافع وراء رغبة ميليشيا الحوثي في التفاوض
أبرز المواد
 مجلس إدارة تعليم تبوك يعقد اجتماعه الرابع
منطقة تبوك
 اللهيبي يفتتح عيادة مكافحة التدخين بالإدارة العامة لتعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 أمير القصيم يدفع بـ235 خريجاً من معهد “سرب” لميادين العمل بالخطوط الحديدية
أبرز المواد
 جناح مكتب تحقيق الرؤية بجناح القصيم يستقطب الزوار
أبرز المواد
 الامير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مدير جوازات المنطقة المعين حديثاً
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة الرياض يطلع على برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية
أبرز المواد
وفد كلية القيادة والأركان يزور الجنادرية

وفد كلية القيادة والأركان يزور الجنادرية

أبرز المواد
الأمير محمد بن فهد: الجامعة تسعى للتميز لخدمة اهداف التنمية التي تشهدها المملكة

الأمير محمد بن فهد: الجامعة تسعى للتميز لخدمة اهداف التنمية التي تشهدها المملكة

المنطقة الشرقية
مجلس الوزراء البحريني يُعبر عن تضامنه مع المملكة ضد أي تدخل في شؤونها

مجلس الوزراء البحريني يُعبر عن تضامنه مع المملكة ضد أي تدخل في شؤونها

أبرز المواد
رئيس البرلمان العربي يُطالب جمهورية التشيك بعدم نقل سفارتها إلى القدس

رئيس البرلمان العربي يُطالب جمهورية التشيك بعدم نقل سفارتها إلى القدس

أبرز المواد

وفد كلية القيادة والأركان يزور الجنادرية

وفد كلية القيادة والأركان يزور الجنادرية
http://almnatiq.net/?p=672369
المناطق - واس

زار وفد من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة برئاسة العقيد الركن عبدالله الحلافي اليوم، المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية33”.
وتجول الوفد بأرض المهرجان، حيث شملت الجولة بيوت المناطق التراثية (القصيم، وحائل، وجازان، ومكة المكرمة)، اطلعوا على ما تضمنته البيوت التراثية من إرث وثقافة وأقسام متعددة ومتنوعة تعكس واقع مناطق المملكة وماضيها، كما شاهدو مشاركات الحرفيين، وعروض الفنون الشعبية، والعروض السينمائية التي تبرز المعالم السياحية لتلك المناطق.
وتضمنت زيارتهم جناح جمهورية جمهورية إندونيسيا (ضيف شرف المهرجان)، وتابعوا خلال هذه الزيارة عرضاً لعدد من الفيديوهات التي تؤكد صلابة العلاقات التاريخية بين المملكة وجمهورية أندونيسيا منذ القدم، إلى جانب إجراءات رحلة الحج قديماً وصوراً للقاءات الرؤساء من الجانبين، والأركان المشاركة بالمنتجات الأندونيسية من الملبوسات والأواني الفخارية التقليدية والألات الموسيقية والمنحوتات الخشبية والصناعات الجلدية المطرزة بشجرة الساج.

روابط ذات صلة

الأمير محمد بن فهد: الجامعة تسعى للتميز لخدمة اهداف التنمية التي تشهدها المملكة

الأمير محمد بن فهد: الجامعة تسعى للتميز لخدمة اهداف التنمية التي تشهدها المملكة
مجلس الوزراء البحريني يُعبر عن تضامنه مع المملكة ضد أي تدخل في شؤونها

مجلس الوزراء البحريني يُعبر عن تضامنه مع المملكة ضد أي تدخل في شؤونها
رئيس البرلمان العربي يُطالب جمهورية التشيك بعدم نقل سفارتها إلى القدس

رئيس البرلمان العربي يُطالب جمهورية التشيك بعدم نقل سفارتها إلى القدس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*