وفد كلية القيادة والأركان يزور الجنادرية

المناطق - واس

زار وفد من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة برئاسة العقيد الركن عبدالله الحلافي اليوم، المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية33”.

وتجول الوفد بأرض المهرجان، حيث شملت الجولة بيوت المناطق التراثية (القصيم، وحائل، وجازان، ومكة المكرمة)، اطلعوا على ما تضمنته البيوت التراثية من إرث وثقافة وأقسام متعددة ومتنوعة تعكس واقع مناطق المملكة وماضيها، كما شاهدو مشاركات الحرفيين، وعروض الفنون الشعبية، والعروض السينمائية التي تبرز المعالم السياحية لتلك المناطق.

وتضمنت زيارتهم جناح جمهورية جمهورية إندونيسيا (ضيف شرف المهرجان)، وتابعوا خلال هذه الزيارة عرضاً لعدد من الفيديوهات التي تؤكد صلابة العلاقات التاريخية بين المملكة وجمهورية أندونيسيا منذ القدم، إلى جانب إجراءات رحلة الحج قديماً وصوراً للقاءات الرؤساء من الجانبين، والأركان المشاركة بالمنتجات الأندونيسية من الملبوسات والأواني الفخارية التقليدية والألات الموسيقية والمنحوتات الخشبية والصناعات الجلدية المطرزة بشجرة الساج.

