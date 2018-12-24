تدشين الربط الإلكتروني لنظام المنح لغير السعوديين بين وزارتي التعليم والخارجية

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دشن وكيل الوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد بن ناصر المحرج ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب اليوم بقاعة الاجتماعات بمبنى الوزارة الرئيس بالرياض الربط الإلكتروني لنظام المنح لغير السعوديين بين الوزارتين.

وأوضح الدكتور المحرج أن ما تقدمه حكومة المملكة يعكس دورها الريادي لخدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية أجمع، في تقديم الإمكانات التنموية والإنسانية، وهو مايؤكده اهتمام الوزارة والمؤسسات التعليمية في المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030م ، ومنها ما تقوم به وكالة الوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الإدارة العامة لمنح الطلاب غير السعوديين لمهام برنامج تقديم المنح الدراسية لغير السعوديين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ورعايتهم بعد تخرجهم، حيث تتلقى الوزارة سنوياً طلبات أكثر من (200) جنسية تمثل جميع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة.

وأشار إلى سعي وزارة التعليم لتطوير منظومة التعاملات الحكومية الإلكترونية لديها، ما أسهم في تحقيق إنجازات ومبادرات متميزة ضمن خططها وتطلعاتها المستقبلية وفي مختلف المجالات على المستوى الإقليمي والدولي .