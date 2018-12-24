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الأمير سعود بن نايف يستقبل منسوبي الجامعة العربية المفتوحة

الأمير سعود بن نايف يستقبل منسوبي الجامعة العربية المفتوحة
http://almnatiq.net/?p=672379
المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الاثنين في مكتبه بديوان الإمارة مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني ومدير فرع الجامعة بالدمام الدكتور سالم العنيزان وعدد من منسوبي الجامعة ومن الطلبة الصم الدارسين بالجامعة.

واطلع سموه على أبرز إنجازات الجامعة وخططها المستقبلية والأقسام الدراسية والبرامج التعليمية المواكبة لرؤية ٢٠٣٠

وقدم وفد الجامعة لسمو أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء نسخة من حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من هيئة الاعتماد البريطانية كما أبرزوا دور الجامعة الفاعل لدعم الطلبة المعسرين وذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم الجامعة لأكثر من ٧٥٠ منحة خلال الخمس سنوات الماضية.

وأشار سموه إلى أهمية الدور الكبير الذي قام به الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز يرحمه الله في تأسيس الجامعة ووضع اللبنات الأساسية لإنشائها واهتمامه يرحمه الله ببرامج الجامعة ومخرجاتها وحرصه على أن تكون هذه الجامعة إحدى المحاضن التعليمية لأبناء وبنات الوطن للمساهمة في مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله، موجها سموه بأهمية الاهتمام بالبحوث العلمية والمشاركة في خدمة المجتمع.

من جانبه قدم الدكتور الشهراني شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعته وتوجيهاته لمسيرة الجامعة التعليمة وردوها في خدمة المجتمع .

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