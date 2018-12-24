بلدية الجبيل: الانتهاء من ٩٠٪ من أعمال الردم والتسوية لشوارع المناطق المأهولة بضاحية الملك فهد بالجبيل بنهاية عام ٢٠١٩ م

المناطق - فتحية عبدالله

كشفت بلدية الجبيل انه تم وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال الردم والتسوية للشوارع المناطق المأهولة بضاحية الملك فهد في الجبيل بنهاية عام ٢٠١٩

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس صالح القرني في بيان صحافي، انه يتم حاليا تنفيذ مشاريع ردم وتسوية وسفلتة لضاحية الملك فهد بالجبيل بقيمة 30709938 ريال (ثلاثون مليون ريال وسبعمائة وتسعة الف وتسعمائة ثمانية وثلاثون ريال )، كما تم طرح مشاريع أخرى بقيمة 16678750 ريال والتي لا تزال تحت إجراءات الترسية.

وأشار إلى ان البلدية قامت مؤخرا بطلب دعم إضافي لمشاريع الردم والتسوية والسفلتة لضاحية الملك فهد بالجبيل ضمن مشروع ميزانية بلدية محافظة الجبيل للعام المالي ١٤٤٠-١٤٤١ ، فيما كشف انه سيتم الانتهاء ان شاء الله من حوالي ٩٠% من أعمال الردم والتسوية لشوارع المناطق المأهولة بضاحية الملك فهد بالجبيل بنهاية عام ٢٠١٩ م ، وذلك ضمن الخطة الزمنية التي أعدتها البلدية مسبقا . مشيراً إلى اعتماد حديقة بقيمة 7042212ريال (سبعة مليون واثنين واربعون الف ومائتان واثنى عشر ريال )، خلال هذا العام الماضي ، مضيفاً أن المشاريع التي تم الانتهاء منها من ضمنها أعمال دفان ودميات الطرق بمساحة 1,000,186 متراً مربعاً (مليون ومائة ستة وثمانون ) ومشروع أعمال سفلتة بمساحة 870,847 متر مربع (ثمانمائة وسبعون الف وثمان سبعة وأربعون).

وأكد أنه تم توزيع 5611 قطعة في مخطط ضاحية الملك فهد بالجبيل الذي تبلغ مساحته 10ملايين متر مربع، على المواطنين والسماح لهم بالبناء، كما تم اصدار 350 رخصة بناء للمواطنين، موضحاً أن عدد المباني التي تم إنشاؤها من قبل المواطنين حتى الآن بلغت 221 مبنى.وأشار إلى اهتمام أمانة المنطقة الشرقية بتنفيذ أعمال الطرق من ردم وتسوية وسفلتة وإنارة الطرق الرئيسة والفرعية والأراضي تمهيداً لاستكمال الخدمات الأخرى من قبل الجهات الخدمية الاخرى مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والهاتف وغيرها.