بلدية صفوى تنفذ 395 جولة تفتيشية وتغلق 12 محلاً مخالفاً خلال ثلاثة أشهر

المناطق - فتحية عبدالله

نفذت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف 395 جولة تفتيشية ورقابية شملت عدد من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطاعم والبوفيهات ضمن حملة ”غذاؤكم أمانة“ التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن الجولات التفتيشية والرقابية تهدف إلى الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية، لتعزيز السلامة الغذائية، ما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين. مشددًا على ضرورة التزام هذه المنشآت بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.

من جهته أوضح رئيس بلدية صفوى المهندس نايف القحطاني أن الجولات التي أستمرت لمدة 3 أشهر أسفرت عن ضبط 185 مخالفة بحق المحال المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه 104 إنذارا للمحال المخالفة، ومصادرة كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي اتلف منها 600 كيلو فيما تم تسليم الجمعيات الخيرية 2670 كيلو من المصادرات الصالحة للاستخدام الادمي من المخالفين، كما جرى إغلاق 12 محلا مخالفة، وتحصيل الغرامات بحق المخالفين.

وبين أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة سلامة المواد الغذائية لضمان الصحة العامة. مشددا على أن هذه الحملات الرقابية تأتي أيضا تأكيداً على الجهود المستمرة التي تبذلها البلدية والتي تهدف إلى الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة صفوى وإزالة كل أشكال المشوهات للمنظر العام، بالإضافة إلى حرص البلدية على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال توفير أعلى المعايير البيئية والصحية الخاصة بتداول الغذاء وحماية المستهلكين، مؤكدا على تطبيق الأنظمة والاجراءات المترتبة على المخالفين، داعيًا المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال الاتصال على 940 أو عبر قنوات التواصل التابعة للبلدية أو الأمانة.