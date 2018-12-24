إدارة “تعليم الجوف” تشارك في مهرجان الجنادرية 33

المناطق - الجوف

ضمن مساهمات الإدارات الحكومية في مقر منطقة الجوف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “جنادرية 33” شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف في جناح خاص بالتعليم.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله

الغامدي إن المهرجان الوطني للتراث والثقافة مناسبة تاريخية في مجال التراث الثقافة، ومؤشراً له دلالات عميقة على اهتمام القيادة الرشيدة بالتراث والثقافة والتقاليد العربية الأصيلة.

وأضاف: “يظهر الجناح الخاص بالإدارة الشخصية التاريخية لمنطقة

الجوف التعليمية، ويبرز التطورات التي مرت بها المنطقة حتى وقتنا الحاضر، كما يبرز إنجازات المدارس والطلاب في كافة الجوانب التعليمية والتربوية والإدارية والتقنية”.

من جانبه، أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي “بنين” المشرف

على جناح التعليم الأستاذ خالد بن عبيدالله القنيفد أن جناح الإدارة احتوى على لوحة تبرز مراحل تطور جهة الإشراف على التعليم بمنطقة الجوف، وأوائل في تعليم منطقة الجوف، وعدد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والمدارس بالمنطقة، وعلى صور قديمة لبعض المدارس وبدايات التعليم بالمنطقة، وبعض الخطابات القديمة عن إنشاء

واستحداث المدارس بالمنطقة، كما احتوى الجناح على لوحات فنية من أعمال طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات منطقة الجوف.

وقال أن الجناح يقدم لزواره فيلم وثائقي CDعن تاريخ منطقة الجوف بشكل عام وعن مسيرة التعليم بالمنطقة بشكل خاص، وهو من إعداد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف.