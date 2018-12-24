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تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية لآخرين في الحكومة الكويتية

تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية لآخرين في الحكومة الكويتية
http://almnatiq.net/?p=672394
المناطق - واس

أصدر سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ، قرارًا بتعديل تعيين ثلاثة وزراء في الحكومة الكويتية، وتعيين أربعة وزراء جدد.
وتضمن قرار سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي، تعديل تعيين كل من خالد الروضان وزيرًا للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الخدمات، والدكتورة جنان رمضان وزيرًة للأشغال العامة وزيرة دولة لشؤون الإسكان، والمستشار الدكتور فهد العفاسي وزيرًا للعدل وزير دولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي.
كما تضمن القرار تعيين كل من الدكتور خالد الفاضل وزيرًا للنفط وزيرًا للكهرباء والماء، وسعد الخراز وزيرًا للشؤون الاجتماعية، وفهد الشعلة وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية وزير دولة لشؤون البلدية ، ومريم العقيل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية.

وكان مجلس الوزراء بدولة الكويت أعلن اليوم ، قبول استقالة أربعة وزراء من الحكومة الكويتية.

وقال المجلس – في بيان عقب جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم – برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي – إنه تم قبول استقالة كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزير الأشغال العامة وشؤون البلدية حسام الرومي ووزير شؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.

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