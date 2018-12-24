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“واتس آب” تعزز تطبيقها بميزة جديدة خاصة بالفيديوهات

“واتس آب” تعزز تطبيقها بميزة جديدة خاصة بالفيديوهات
http://almnatiq.net/?p=672397
المناطق - الرياض

ما يزال “واتس آب” أحد أكثر تطبيقات التراسل الفوري استخداما في العالم، ويحرص التطبيق المملوك لشركة فيسبوك على البقاء في المقدمة، وهذا ما يدفعه إلى إضافة ميزات جديدة بشكل متكرر.

وتتمثل الميزة الجديدة في السماح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو المشاركة في نافذة صغيرة في برنامج الدردشة الرئيس. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم الاستمرار في الدردشة مع الأصدقاء أثناء الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو التي يرسلها الأصدقاء.

وستظهر مقاطع الفيديو المرسلة من بعض المصادر بشكل تلقائي في نافذة منبثقة، على سبيل المثال، إذا شاركت رابطا من يوتيوب، فسترى مقطع الفيديو في النافذة المنبثقة الصغيرة.

وأضيفت الميزة إلى التطبيق منذ وقت قصير عبر أجهزة “iOS”، ورصدت حديثا عبر أجهزة نظام التشغيل أندرويد.

ومن المتوقع أيضا أن تضيف “واتس آب” هذه الميزة الجديدة إلى تطبيقها عبر أجهزة الكمبيوتر.

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