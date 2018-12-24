البشير يتعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة

المناطق - وكالات

تعهد الرئيس السوداني، عمر البشير، بإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة توفر للمواطنين حياة كريمة، ووعد الرئيس السوداني بإجراءات حقيقية تعيد الثقة بالقطاع المصرفي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وأشاد البشير بعمل القوات النظامية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ودعا السودانيين إلى عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط، ووعد بإجراءات حقيقية تعيد ثقة المواطنين في القطاع المصرفي.

من جانبه، أكد الفريق أول صلاح عبد الله، محمد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني “التفاف قوات الجهاز حول قائدها الأعلى واضطلاع الجهاز بمهامه الدستورية في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية المكتسبات الوطنية مع الالتزام بالمعايير المهنية”، مشيراً إلى احترام الجهاز لحق التعبير السلمي، محذراً من أن المساس بالممتلكات العامة وترويع المواطنين والتعدي على ممتلكاتهم خط أحمر.

يذكر أن 12 ولاية سودانية من أصل 18 تشهد منذ الأربعاء الماضي، احتجاجات شعبية تندد بالغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وسقط خلال الاحتجاجات 8 قتلى، بحسب السلطات، بينما تقول المعارضة إن عدد القتلى بلغ 22، إضافة إلى عشرات الجرحى.

هذا وشهدت مجموعة من السفارات السودانية حول العالم مظاهرات ووقفات احتجاج تضامناً مع الحراك الشعبي الذي يشهده السودان.

وتجمهرت أعداد من الجاليات السودانية أمام سفارات الخرطوم في كل من واشنطن ولندن وأوسلو والقاهرة، مرددين شعارات تطالب بإسقاط النظام.

وتشهد المدن السودانية تظاهرات عنيفة ضد تدهور الوضع المعيشي وشح الوقود والسيولة المصرفية.