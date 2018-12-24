احدث الأخبار

رصد 26 انتهاكًا لميليشيا الحوثي في الحديدة خلال اليومين الماضيين
أبرز المواد
 الجامعة العربية : عضوية سوريا مجمدة ولم ننسق زيارة البشير لدمشق
أبرز المواد
 الأمم المتحدة : ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 281 شخصا حتى الآن ونزوح الآلاف
أبرز المواد
 بالأرقام.. ماذا يعني اندماج “الأهلي التجاري” و”الرياض”؟
أبرز المواد
 البشير يتعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة
أبرز المواد
 “واتس آب” تعزز تطبيقها بميزة جديدة خاصة بالفيديوهات
أبرز المواد
 تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية لآخرين في الحكومة الكويتية
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تشارك في مهرجان الجنادرية 33
منطقة الجوف
 بلدية صفوى تنفذ 395 جولة تفتيشية وتغلق 12 محلاً مخالفاً خلال ثلاثة أشهر
المنطقة الشرقية
 بلدية الجبيل: الانتهاء من ٩٠٪ من أعمال الردم والتسوية لشوارع المناطق المأهولة بضاحية الملك فهد بالجبيل بنهاية عام ٢٠١٩ م
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يستقبل منسوبي الجامعة العربية المفتوحة
المنطقة الشرقية
 تدشين الربط الإلكتروني لنظام المنح لغير السعوديين بين وزارتي التعليم والخارجية
أبرز المواد
رصد 26 انتهاكًا لميليشيا الحوثي في الحديدة خلال اليومين الماضيين

رصد 26 انتهاكًا لميليشيا الحوثي في الحديدة خلال اليومين الماضيين

أبرز المواد
الجامعة العربية : عضوية سوريا مجمدة ولم ننسق زيارة البشير لدمشق

الجامعة العربية : عضوية سوريا مجمدة ولم ننسق زيارة البشير لدمشق

أبرز المواد
الأمم المتحدة : ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 281 شخصا حتى الآن ونزوح الآلاف

الأمم المتحدة : ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 281 شخصا حتى الآن ونزوح الآلاف

أبرز المواد
بالأرقام.. ماذا يعني اندماج “الأهلي التجاري” و”الرياض”؟

بالأرقام.. ماذا يعني اندماج “الأهلي التجاري” و”الرياض”؟

أبرز المواد

رصد 26 انتهاكًا لميليشيا الحوثي في الحديدة خلال اليومين الماضيين

رصد 26 انتهاكًا لميليشيا الحوثي في الحديدة خلال اليومين الماضيين
http://almnatiq.net/?p=672412
المناطق - واس

رصدت خلية التنسيق بمركز العمليات المتقدم لمحور الحديدة، 26 انتهاكًا ارتكبته ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، خلال يومي 21 و 22 ديسمبر الجاري، أدت إلى سقوط قتيل وجريحين.
وذكر تقرير صادر عن الخلية نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في يوم 21 ديسمبر بلغت 14 انتهاكًا فيما بلغت عدد الانتهاكات في 22 ديسمبر 12 انتهاكا.. مشيراً إلى أن الانتهاكات تركزت بين قرية الدريهمي والجبلية وحيس والتحيتا والفازة والقرية الساحلية.
وأضاف التقرير أن انتهاكات الميليشيات توزعت بين عمليات القنص والقصف باستخدام قذائف الهاون وقذائف الـ “أر بي جي” والاستهداف بصاروخ “بدر” على الأحياء السكنية ومواقع تمركز قوات الجيش اليمني.

روابط ذات صلة

الجامعة العربية : عضوية سوريا مجمدة ولم ننسق زيارة البشير لدمشق

الجامعة العربية : عضوية سوريا مجمدة ولم ننسق زيارة البشير لدمشق
الأمم المتحدة : ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 281 شخصا حتى الآن ونزوح الآلاف

الأمم المتحدة : ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 281 شخصا حتى الآن ونزوح الآلاف
بالأرقام.. ماذا يعني اندماج “الأهلي التجاري” و”الرياض”؟

بالأرقام.. ماذا يعني اندماج “الأهلي التجاري” و”الرياض”؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*