احدث الأخبار

وزير الحج والعمرة يلتقي وزير الشؤون الدينية بجمهوريه غينيا
أبرز المواد
 العقيد المالكي : القرار الأممي يؤكد وحدة الأراضي اليمنية .. ويدعو الأطراف إلى تطبيق اتفاقية ستوكهولم بحسب الخط الزمني
أبرز المواد
 رصد 26 انتهاكًا لميليشيا الحوثي في الحديدة خلال اليومين الماضيين
أبرز المواد
 الجامعة العربية : عضوية سوريا مجمدة ولم ننسق زيارة البشير لدمشق
أبرز المواد
 الأمم المتحدة : ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 281 شخصا حتى الآن ونزوح الآلاف
أبرز المواد
 بالأرقام.. ماذا يعني اندماج “الأهلي التجاري” و”الرياض”؟
أبرز المواد
 البشير يتعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة
أبرز المواد
 “واتس آب” تعزز تطبيقها بميزة جديدة خاصة بالفيديوهات
أبرز المواد
 تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية لآخرين في الحكومة الكويتية
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تشارك في مهرجان الجنادرية 33
منطقة الجوف
 بلدية صفوى تنفذ 395 جولة تفتيشية وتغلق 12 محلاً مخالفاً خلال ثلاثة أشهر
المنطقة الشرقية
 بلدية الجبيل: الانتهاء من ٩٠٪ من أعمال الردم والتسوية لشوارع المناطق المأهولة بضاحية الملك فهد بالجبيل بنهاية عام ٢٠١٩ م
المنطقة الشرقية
وزير الحج والعمرة يلتقي وزير الشؤون الدينية بجمهوريه غينيا

وزير الحج والعمرة يلتقي وزير الشؤون الدينية بجمهوريه غينيا

أبرز المواد
العقيد المالكي : القرار الأممي يؤكد وحدة الأراضي اليمنية .. ويدعو الأطراف إلى تطبيق اتفاقية ستوكهولم بحسب الخط الزمني

العقيد المالكي : القرار الأممي يؤكد وحدة الأراضي اليمنية .. ويدعو الأطراف إلى تطبيق اتفاقية ستوكهولم بحسب الخط الزمني

أبرز المواد
رصد 26 انتهاكًا لميليشيا الحوثي في الحديدة خلال اليومين الماضيين

رصد 26 انتهاكًا لميليشيا الحوثي في الحديدة خلال اليومين الماضيين

أبرز المواد
الجامعة العربية : عضوية سوريا مجمدة ولم ننسق زيارة البشير لدمشق

الجامعة العربية : عضوية سوريا مجمدة ولم ننسق زيارة البشير لدمشق

أبرز المواد

وزير الحج والعمرة يلتقي وزير الشؤون الدينية بجمهوريه غينيا

وزير الحج والعمرة يلتقي وزير الشؤون الدينية بجمهوريه غينيا
http://almnatiq.net/?p=672417
المناطق - واس

التقي معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم معالي وزير الشؤون الدينية بجمهوريه غينيا علي جمال بنقورا والوفد المرافق له .
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام بشؤون الحج والعمرة في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين .
وأبرز الدكتور بنتن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للعناية بضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار ، مشيراً إلى الخدمات التقنية الجديدة التي أطلقتها الوزارة للتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
من جهته قدم معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا كوناكري خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً علي ما تقدمه من استعدادات ومجهودات محل فخر واعتزاز من أجل التسهيل على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم ، مشيداً بما تبذله الأجهزة المعنية بشؤون الحج من تفان وتعامل راق للظفر بهذه الخدمة الشريفة والغير مستغربة عن حكومة المملكة العربية السعودية .

روابط ذات صلة

العقيد المالكي : القرار الأممي يؤكد وحدة الأراضي اليمنية .. ويدعو الأطراف إلى تطبيق اتفاقية ستوكهولم بحسب الخط الزمني

العقيد المالكي : القرار الأممي يؤكد وحدة الأراضي اليمنية .. ويدعو الأطراف إلى تطبيق اتفاقية ستوكهولم بحسب الخط الزمني
رصد 26 انتهاكًا لميليشيا الحوثي في الحديدة خلال اليومين الماضيين

رصد 26 انتهاكًا لميليشيا الحوثي في الحديدة خلال اليومين الماضيين
الجامعة العربية : عضوية سوريا مجمدة ولم ننسق زيارة البشير لدمشق

الجامعة العربية : عضوية سوريا مجمدة ولم ننسق زيارة البشير لدمشق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*