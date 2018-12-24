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وزير الإعلام يستقبل نخبة من المثقفين وكتاب الرأي العرب

وزير الإعلام يستقبل نخبة من المثقفين وكتاب الرأي العرب
http://almnatiq.net/?p=672426
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه بالوزارة اليوم، نخبة من المثقفين والإعلاميين وكتاب الرأي العرب.
وضم الوفد كلاً من الأساتذة: فهد الشليمي، وعايد المناع، وأنور مالك، ومحمد الملا، وفايز النشوان، وصباح الخزاعي، ونبيل الحيدري.
وناقش معاليه مع المثقفين والإعلاميين والكتاب القضايا الإعلامية العربية والدولية الراهنة، إلى جانب تبادل الآراء والأفكار بشأن تنسيق المواقف في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، والعمل على جمع الكلمة ووحدة الصف العربي، من خلال الطرح العميق، والرؤية الواعدة المتوازنة المنفتحة على الآخرين.
وأوضح الدكتور العواد أنه من المهم التركيز على إبراز هوية الأمة الحضارية والفكرية والثقافية في مواجهة موجات التطرف، والعمل على دفع المخاطر والتيارات التي تحاول تدمير الهوية العربية.

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