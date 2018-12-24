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“قفزة جبّارة” لهواتف هواوي.. من 3 إلى 200 مليون

“قفزة جبّارة” لهواتف هواوي.. من 3 إلى 200 مليون
http://almnatiq.net/?p=672440
المناطق - الرياض

بالرغم من تعرض شركة هواوي الصينية لعقبات كبيرة هذا العام، منها المحاولات الأميركية لحظر أنظمتها بسبب مخاوف أمنية، إلا أن ازدهارها بين المستهلكين لازال مستمرا.

وكشفت الشركة الصينية عن رقم مذهل الاثنين، وهو أنها قامت بشحن أكثر من 200 مليون هاتف ذكي في 2018، وهو ما تنبأت به في أغسطس الماضي، وفقا لموقع “فينتور بيت”.

وارتفع عدد الهواتف التي شحنتها الشركة في 2018 عن العام الماضي، عندما شحنت الشركة 153 مليون هاتف حول العالم.

وأطلقت الشركة هذا العام عددا من الهواتف “الناجحة”، أبرزها هواتف “هواوي بي 20 برو”، و”هواوي ميت 20 برو”، واللذان تميزا بكاميرا “استثنائية”.

ولم تشحن الشركة الصينية سوى 3 ملايين هاتف عالميا في 2010، أي أن شحناتها نمت بنسبة 6666 بالمئة منذ ذلك العام، وهو ما يبين التطور الهائل الذي شهدته الشركة في الأعوام الأخيرة.

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