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نائب أمير الجوف يستقبل المواطنين وأعيان المنطقة

نائب أمير الجوف يستقبل المواطنين وأعيان المنطقة
http://almnatiq.net/?p=672443
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ، مساء اليوم بصالة الاستقبال الكبرى بمدينة سكاكا جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل وأعيان المنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية المقامه للمواطنين.
كما استقبل سمو نائب أمير الجوف أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام
ومتابعة سموه.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الجوف ووكلاء الإمارة ومحافظوا المحافظات ورؤساء المراكز .

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