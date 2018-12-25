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النفط يهبط 6 % مع تزايد مخاوف الأسواق من تباطؤ الاقتصاد العالمي

النفط يهبط 6 % مع تزايد مخاوف الأسواق من تباطؤ الاقتصاد العالمي
http://almnatiq.net/?p=672458
المناطق - وكالات

هبطت أسعار النفط بأكثر من 6 في المائة إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، أمس، مع تضرر الأسواق من مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام القياس العالمي مزيج برنت أدنى مستوى منذ عام 2017 خلال الجلسة، ما جعل الخامين على مسار الهبوط بنحو 40 في المائة خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أدنى مستوى منذ 22 حزيران (يونيو) 2017، بينما بلغ خام برنت أدنى مستوى منذ 17 آب (أغسطس) 2017.
وتعرضت الأسواق على كل مستويات الأصول لضغوط مع تنامي المخاوف بشأن النمو بفعل إغلاق الحكومة الأمريكية. واتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب وأدوات الدين الأمريكية.
وجرت تسوية العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 42.53 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 3.06 دولار، أو ما يعادل 6.7 في المائة، خلال الجلسة.
وانخفض خام برنت 3.35 دولار للبرميل، أو 6.2 في المائة، في التسوية إلى 50.47 دولار للبرميل.
وهبط برنت 11 في المائة الأسبوع الماضي مسجلا أدنى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2017، بينما سجلت العقود الأمريكية الآجلة أدنى مستوى منذ تموز (يوليو) 2017، ليصل حجم هبوط العقدين إلى 35 في المائة خلال الربع الجاري.

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