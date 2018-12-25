اندماج بنكي “الأهلي” و”الرياض” يشكل واحدا من أكبر البنوك العربية.. يستحوذ على 30 % من القطاع.. ولا مخاوف على العاملين والمساهمين

المناطق - إسلام داوود

في توجه جديد على ما يبدو نحو توسعة القطاع المصرفي بالمملكة، تزامنا مع خطط التنمية الاقتصادية في إطار رؤية المملكة 2030، كشف بنكا الأهلي التجاري والرياض، عن قرار مجلس الإدارة في كل منهما ببدء المناقشات حول الاندماج.

وأكد البنك الأهلي التجاري، أن قرار مجلس إدارته بتاريخ 24 ديسمبر 2018 تضمن “بدء مناقشات مبدئية مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين”.

وفي حال نجاح المفاوضات بين البنكين، فإن الكيان المصرفي الجديد، سيكون واحداً من أكبر البنوك العربية وفي موقع يؤهله لتسجيل حضور عالمي قوي.

ولطمئنة السوق السعودي من القرار، أكد البنك الأهلي، أنه سيتم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص متطلبات الاندماج قبل البدء في هذه النقاشات، ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج

وأشار البنك إلى أنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية. وسيتم الإعلان عن أي تطورات قادمة في حينه، كما سيتم إطلاع المساهمين عن أي تطورات قادمة في هذا الخصوص

وسيشكل الكيان المزمع إنشاؤه مصرفاً عملاقاً بأصول تبلغ 685 مليار ريال أي ما يعادل 182 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، ليشكل ثالث أكبر مصرف في منطقة الخليج، أما القيمة السوقية للأهلي التجاري فتبلغ 38 مليار دولار، فيما قيمة بنك الرياض السوقية عند 14 مليار دولار.

ويعتبر الاندماج المزمع الثاني في قطاع البنوك، حيث وقع “بنك ساب” و”البنك الأول اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ 3 أكتوبر 2018 اتفقا بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وتشكيل ثالث أكبر بنك في السعودية

وتبلغ أصول الأهلي التجاري أكبر بنك سعودي من حيث الأصول، 121 مليار دولار، فيما تبلغ أصول بنك الرياض 61 ملياراً، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة المالك الأكبر في البنكين، إذ يمتلك حصة 44% في البنك الأهلي التجاري، كما أنه يمتلك 22% من بنك الرياض.

بدورهم رجح خبراء اقتصاد، أن يشكل الكيان الجديد نسبة 30% من القطاع البنكي السعودي، بأصول تصل إلى نحو 685 مليار ريال، وقروض بقيمة 415 مليار ريال، وحقوق مساهمين بقيمة حوالي 100 مليار ريال، مشيرين إلى أن الكيان المصرفي الجديد سيكون أكثر قدرة على إقراض المؤسسات الكبرى مثل سابك وغيرها من الشركات التي تتطلب قروضا ضخمة.