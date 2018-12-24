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نائب أمير مكة يقدم تعازيه لذوي القاضي “العجلان”

نائب أمير مكة يقدم تعازيه لذوي القاضي “العجلان”

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نائب أمير مكة يقدم تعازيه لذوي القاضي “العجلان”

نائب أمير مكة يقدم تعازيه لذوي القاضي “العجلان”
http://almnatiq.net/?p=672468
المناطق - مكة المكرمة

قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، تعازيه لذوي القاضي محمد بن عبدالله العجلان المدرّس في المسجد الحرام والذي وافته المنية الثلاثاء الماضي.
وعبّر الأمير عبدالله بن بندر خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد، عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس غريباً على ولاة أمر هذه البلاد.

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