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جنبلاط يفاجئ متابعيه بزيّ كهنوتي.. ويضرب عصفورين بحجر واحد

جنبلاط يفاجئ متابعيه بزيّ كهنوتي.. ويضرب عصفورين بحجر واحد
http://almnatiq.net/?p=672473
المناطق - وكالات

بصورة واحدة، ضرب زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، الاثنين، عصفورين بحجر واحد، وذلك حين وجه معايدة بمناسبة عيد الميلاد ورسالة إلى من يعطلون تشكيل حكومة جديدة، قبل أن يحذف اللقطة من على حسابه في تويتر.

ونشر وليد جنبلاط صورة ظهر فيها، بعد إدخال تعديلات عليها، وهو يرتدي زيا كهنوتيا، مذيلة بعبارة مقتبسة من الإنجيل تقول “اغفر لهم يا أبتاه”، في رسالة إلى السياسين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، إلا أنه عاد وحذف الصورة دون ذكر سبب ذلك.

وبعد أكثر من 7 أشهر منذ إجراء الانتخابات العامة، يحتاج لبنان، الذي يعاني وطأة الديون وانخفاض معدل النمو الاقتصادي، بشدة لتشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات مطلوبة منذ فترة طويلة.

وبعد أن لاحت في الأفق بوادر حل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، ظهرت عوائق جديدة وسط معلومات عن خلافات بين الحليفين، ميليشيات حزب الله وحزب التيار الوطني الحر المحسوب على رئيس البلاد، ميشال عون.

وأرفق جنبلاط، وهو أحد القادة البارزين على الساحة السياسية في لبنان، الصورة بتغريدة توجه فيها بمعايدة بمناسبة عيد الميلاد، وقال “Merry Christmas.Joyeux Noel، أما الوزارة فغلطة الشاطر بألف غلطة”.

وأثارت التغريدة تفاعلا كبيرا وموجة تعليقات أشادت بحس الدعابة عند الزعيم الدرزي، الذي عرف بتعليقاته الساخرة والطريفة، وتناوله الأحداث في لبنان بطريقة لاذعة.

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